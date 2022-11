Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société des Amis de la Forêt d’Orléans Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Animations de décembre à l'Office de Tourisme – Société des Amis de la Forêt d'Orléans
Mercredi 21 décembre, 09h00
Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

La Société des Amis de la Forêt d’Orléans (SAFO), propose de découvrir ses ouvrages détaillés sur les massifs d’Ingrannes et Lorris.

