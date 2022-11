Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Les Sancy Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Mme GANNAT LEVY présente son livre, Les Sancy, l’histoire fabuleuse de deux diamants. Sancy étant une localité du Loiret proche de Beaune-la-Rolande, une histoire locale passionnante et pleine de rebondissements qui va du XVIᵉ siècle jusqu’à l’arrivée au Louvre dans les Joyaux de la Couronne en 1976.

