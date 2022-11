Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Dégustation de vins Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Samedi 10 décembre, 13h00

Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Le vignoble Nouvelle Plaine situé à Mérouville, présente ses vins provenant des plaines beauceronnes. Le viticulteur, Rodolphe Couturier proposera une dégustation du Pinot noir et Chardonnay.

