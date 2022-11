Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société archéoogique de Boiscommun et l’illustratrice Clem Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société archéoogique de Boiscommun et l’illustratrice Clem Office de Tourisme du Grand Pithiverais, 8 décembre 2022, Pithiviers. Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société archéoogique de Boiscommun et l’illustratrice Clem Jeudi 8 décembre, 09h30 Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Dans ce cadre, Cléopâtre LACHAIZE présente les revues de la Société Archéologique de Boiscommun, des ouvrages historiques très détaillés sur l’histoire de cette vaillante petite cité.

Clothilde LACHAIZE révèle son livre : La légende du Chien de Montargis, nouveauté dans notre boutique, un ouvrage pour les enfants à partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T09:30:00+01:00

2022-12-08T11:30:00+01:00 otgp

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Office de Tourisme du Grand Pithiverais Adresse 1 Mail Ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers

Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société archéoogique de Boiscommun et l’illustratrice Clem Office de Tourisme du Grand Pithiverais 2022-12-08 was last modified: by Animations de décembre à l’Office de Tourisme – Société archéoogique de Boiscommun et l’illustratrice Clem Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 8 décembre 2022 Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Pithiviers

Pithiviers