Animations de décembre à l'Office de Tourisme- Conservatoire d'Espaces Naturels Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers

Samedi 3 décembre, 09h00

Programme des animations de décembre dans la boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers En décembre, l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais propose un programme d’animations-rencontres dans sa boutique.

Dans ce cadre, le Conservatoire d’Espaces Naturels de la régjon Centre Val de Loire, sera présent le samedi 03 décembre de 10h00 à 12h00 pour vous présenter le livre « Regards sur la nature en Centre Val de Loire ». L’occasion aussi d’échanger avec Antoine Beck sur les actions du conservatoire en faveur de la biodiversité.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
1 Mail Ouest, Pithiviers

