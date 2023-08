Journées du Patrimoine, Visite Guidée « à la découverte de Figeac » Office de Tourisme du Grand Figeac Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Cette visite vous initie aux différents visages du patrimoine de Figeac. Le riche héritage de la cité vous sera présenté dans toute sa diversité : une excellente occasion pour découvrir la ville ou mettre à jour vos connaissances !.

2023-09-16 16:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Office de Tourisme du Grand Figeac Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



This tour introduces you to the different faces of Figeac’s heritage. The rich heritage of the city will be presented in all its diversity: an excellent opportunity to discover the city or to update your knowledge!

Este recorrido le permite conocer las diferentes caras del patrimonio de Figeac. El rico patrimonio de la ciudad se le presentará en toda su diversidad: ¡una excelente oportunidad para descubrir la ciudad o actualizar sus conocimientos!

Dieser Rundgang führt Sie in die verschiedenen Gesichter des Kulturerbes von Figeac ein. Das reiche Erbe der Stadt wird Ihnen in seiner ganzen Vielfalt vorgestellt: eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Stadt zu entdecken oder Ihr Wissen aufzufrischen!

