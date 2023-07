Exposition : « Christiane Fitzpatrick Cinquante ans d’atelier céramique » Office de tourisme du Grand Auch Auch, 16 septembre 2023, Auch.

En 1972, Mme Fitzpatrick quitte la capitale avec son mari pour s’installer dans le Gers et ouvrir leur atelier de céramique, nommé « La Clé des Champs », à Jégun. Cette exposition vous propose de plonger dans sa vie et dans sa pratique artistique. Le parcours démarre par la période du travail « à quatre mains » réalisé avec Philip, son époux, pendant quinze années, puis continue après la disparition brutale de son mari. Elle enseigne ensuite les différents décors traditionnels français au Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique, puis découvre et travaille à faire revivre le patrimoine faïencier gersois du XVIIIe siècle.

Créant des pièces en faïence, estampées, tournées ou coulées, et des décors peints à la main, la qualité de son travail est récompensée par le Grand Prix régional des Métiers d’Art (SEMA) en 1999 et plus récemment par l’attribution du titre de Maître Artisan d’Art, la plus haute distinction possible pour les métiers d’art et de l’artisanat. Des démonstrations seront proposées par l’artiste à 10h et 15h.

Office de tourisme du Grand Auch 3 place de la République, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie 05 62 05 22 89 http://www.auch-tourisme.com Toute l’année, l’équipe de l’office de tourisme est à votre disposition pour vous aider à préparer votre séjour ou votre virée à Auch et alentours. Nous sommes classés en Catégorie I, marqués Qualité Tourisme TM, labellisés Famille Plus et Tourisme & Handicaps. Que vous soyez sur place ou que vous nous contactiez par mail, par le tchat de notre site web ou sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous accompagner.

