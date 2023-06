Rendez-vous aux jardins 2023 Office de tourisme du Bassin Auterivain Auterive, 1 juin 2023, Auterive.

23 lieux à découvrir dans le Sud Toulousain !

Les Rendez-vous aux jardins, c’est un événement annuel début juin, qui rassemble tous les amateurs de nature. Ce sont plus de 2000 particuliers qui ouvrent ainsi leur jardin au public chaque année en France, afin d’en partager l’esthétique, l’histoire, l’intérêt botanique… Et cette année, le Ministère de la Culture a choisi de mettre un coup de projecteur sur les musiques du jardin. Tout un programme !

Comme pour les Journées du Patrimoine, l’office de tourisme du Bassin Auterivain s’est associé aux offices de tourisme du Volvestre et de Coeur de Garonne pour mettre en avant parcs, jardins et espaces naturels, qu’ils soient privés et publics.

RDV les 3 & 4 juin 2023 >> programme à télécharger sur www.tourisme-auterive.com/rdvj-2023

2 jardins culturels ⛲

– Le Parc du Vignaou, ses arbres multicentenaires et son tout nouveau parcours de médiation autour de la biodiversité (Lagardelle-sur-Lèze)

– Le Jardin du Secourieu, ses fontaines, ses buis et son concert de fin de visite (entre Auterive et Cintegabelle)

3 randos en autonomie ?

– Le sentier botanique de Mauressac, à la découverte des essences d’arbres locales

– Le sentier de l’ilôt et sa présentation de la faune et de la flore en bordure de rivière (Cintegabelle)

– Randonnée accompagnée de l’association Sentes et Layons (Gaillac-Toulza)

2 ateliers et animations ?

– Le parc Marie Diu et son exposition historique sur la Résistance (Miremont)

– Atelier de création artistique 100% nature à l’office de tourisme, animé par le collectif La Disquette (Auterive)

La plupart des événements sont gratuits et sans inscription. Se référer à la brochure pour les infos pratiques.

Office de tourisme du Bassin Auterivain Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

