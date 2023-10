Jeu d’enquête : présence inquiétante Office de tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar, 2 novembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

De mystérieux évènements se sont produits au Val des Nymphes, d’étranges individus y ont été observés. Il va falloir mener l’enquête afin de savoir qui sont ces gens, et ce qu’ils veulent. Dès 12 ans..

2023-11-02 15:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Office de tourisme Drôme Sud Provence Rue des Arcades

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mysterious events have been taking place in Val des Nymphes, and strange individuals have been spotted there. You’ll have to investigate to find out who these people are, and what they want. Ages 12 and up.

En el Val des Nymphes han ocurrido cosas misteriosas y se ha visto a gente extraña. Tendrás que investigar para averiguar quiénes son y qué quieren. Apto para mayores de 12 años.

Im Tal der Nymphen haben sich mysteriöse Ereignisse ereignet und seltsame Personen wurden dort beobachtet. Du musst Nachforschungen anstellen, um herauszufinden, wer diese Leute sind und was sie wollen. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence