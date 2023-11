Les Rois de France à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Les Rois de France à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 6 janvier 2024, Orléans. Les Rois de France à Orléans 6 et 13 janvier 2024 Office de Tourisme d’Orléans Métropole Tarif : 12,50€. Durée de visite : 2 heures. Des premiers Capétiens aux premiers Bourbons, Orléans a longtemps été courtisée par les rois. Venez découvrir leur histoire à travers une visite des lieux emblématiques de la ville. Cette visite se terminera par la dégustation d’une galette des Rois. Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/les-rois-de-france-a-orleans.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

