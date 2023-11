La calèche de Noël à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans La calèche de Noël à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 26 décembre 2023, Orléans. La calèche de Noël à Orléans 26 – 30 décembre Office de Tourisme d’Orléans Métropole Tarifs : 8,50€ par adulte, 6€ par enfant. Durée de visite : entre 20 et 25 minutes Parcourez le centre-ville paré de ses plus belles décorations à bord de la calèche de Noël. Une promenade pour poursuivre la magie de l’événement pour les petits… comme pour les grands ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/la-caleche-de-noel-a-orleans.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T14:00:00+01:00 – 2023-12-26T14:30:00+01:00

2023-12-30T17:30:00+01:00 – 2023-12-30T18:00:00+01:00 balade calèche Ville d’Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Office de Tourisme d'Orléans Métropole Adresse 23 place du Martroi Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans latitude longitude 47.902112;1.904339

