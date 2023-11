La Magie de Noël à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans La Magie de Noël à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 20 décembre 2023, Orléans. La Magie de Noël à Orléans 20 et 22 décembre Office de Tourisme d’Orléans Métropole Tarif : 12€. Durée de visite : 1 heure 30 Avec ses lumières, ses animations et ses odeurs, la période de Noël confère à Orléans une atmosphère toute particulière et magique. Le guide vous délivrera certaines anecdotes historiques liées à la Nativité avec un passage à l’exposition de crèches organisée par la cathédrale Sainte-Croix. La visite s’achève par un goûter de Noël dans un restaurant du centre-ville ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/la-magie-de-noel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:30:00+01:00

