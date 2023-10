Conférence : Les secrets de la bière de Noël Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Conférence : Les secrets de la bière de Noël Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. Conférence : Les secrets de la bière de Noël Samedi 9 décembre, 16h00 Office de Tourisme d’Orléans Métropole Tarif : 15€. Durée de la conférence : 1 heure 30 Passionnés de bières ou simplement curieux de l’artisanat du Val de Loire, venez en apprendre plus sur l’histoire de la bière et de sa fabrication en Val de Loire. Accompagné d’un guide conférencier spécialisé sur les questions brassicoles, trois dégustations* vous seront proposées afin de découvrir la richesse des produits brassicoles locaux. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/conference-les-secrets-de-la-biere-de-noel.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 conférence découverte Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Office de Tourisme d'Orléans Métropole Adresse 23 place du Martroi Ville Orléans Departement Loiret Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans latitude longitude 47.902112;1.904339

Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/