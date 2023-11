Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 10 novembre 2023, Orléans. Vieille ville, vieilles rues 10 novembre 2023 – 23 février 2024, les vendredis Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée de la visite : environ 2h. Visite limitée à 15 personnes. Tarif: 9€ Connaissez-vous l’origine des rues de notre centre historique, aux noms si souvent évocateurs ? Venez les (re)découvrir au cours de cette visite et terminez avec une pause-café bien méritée ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/vieille-ville-vieilles-rues.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T15:00:00+01:00 – 2023-11-10T17:00:00+01:00

latitude longitude 47.902112;1.904339

