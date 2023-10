Tous en Selle… Laissez-vous guider sur les bords de Loire ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Tous en Selle… Laissez-vous guider sur les bords de Loire ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 29 octobre 2023, Orléans. Tous en Selle… Laissez-vous guider sur les bords de Loire ! 29 octobre – 26 novembre, les dimanches Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée : 2h. Tarif : 17€ Partez explorer les sentiers de la Loire à vélo depuis le chemin de halage à Orléans jusqu’au village de Combleux. Avec Angélique, animatrice nature, vous observerez la faune et la flore présente tout au long du parcours et apprécierez la vue qu’offre le fleuve sauvage.

Départ de la prestation : Orléans

Fin de la prestation : Combleux.

Jumelles fournies en nombre limité par le prestataire Office de Tourisme d'Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

