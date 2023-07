Le Street art à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans, 5 août 2023, Orléans.

Le Street art à Orléans 5 et 26 août Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée de la visite : 2h. Visite limitée à 20 personnes. Tarif: 9€

Aux détours de vos balades dans le centre-ville d’Orléans, vous serez surpris par la présence remarquable du street art et par la diversité des créations. Faites le mur pendant votre visite d’Orléans et partez à la découverte des endroits plus ou moins cachés, dédiés aux arts urbains…

Nid d’artistes de toutes les époques, Orléans a également su séduire les artistes urbains qui utilisent les murs comme des toiles ! Découvrez cet univers coloré que l’on voit sans le regarder.

Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/le-street-art-a-orleans.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T15:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00

© Orléans Val de Loire Tourisme