Escapade Gourmande : Délices en après-midi ! 6 et 13 juillet Office de Tourisme d'Orléans Métropole Tarif : 21€. Durée d'environ 2h. En partenariat avec Les Frangins

Trop peu souvent reconnue pour son patrimoine gastronomique, Orléans ne manque toutefois pas d’atouts. Orchestrée par Les Frangins, originaires et amoureux de la ville, découvrez les délices sucrés et spécialités locales avec un parcours ponctués de pauses gourmandes* ! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/escapade-gourmande-delices-en-apres-midi.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Orléans Val de Loire Tourisme

