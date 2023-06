La Ville du dessous Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

La Ville du dessous 16 juin – 30 août Office de Tourisme d'Orléans Métropole Durée d'environ 1h30. Visite limitée à 19 personnes. Arpentez les cryptes d'Orléans ! Laissez-vous surprendre par les petites et grandes histoires des trésors cachés de la ville que sont les cryptes de style roman de Saint-Aignan et de Saint-Avit, de leur construction à leur rédécouverte. Office de Tourisme d'Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-16T10:30:00+02:00 – 2023-06-16T12:00:00+02:00

