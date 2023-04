Autre visage d’Orléans : de la rue de la République à Halmagrand Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Autre visage d’Orléans : de la rue de la République à Halmagrand Office de Tourisme d’Orléans Métropole, 10 mai 2023, Orléans. Autre visage d’Orléans : de la rue de la République à Halmagrand Mercredi 10 mai, 15h00 Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée de la visite : 2h. Limité à 25 personnes. Tarif: 9€ Dès le XIXème siècle, la Révolution Industrielle pousse Orléans à tourner le dos à son fleuve pour faire face à la gare. Découvrez avec votre guide les bouleversements économiques, artistiques et industriels qui vont donner un nouveau visage à la ville ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/autre-visage-d-orleans-de-la-rue-de-la-republique-a-halmagrand.html#media »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

