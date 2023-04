Le Street art à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Le Street art à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole, 29 avril 2023, Orléans. Le Street art à Orléans 29 avril – 24 juin, les samedis Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée de la visite : 2h. Visite limitée à 20 personnes. Tarif: 9€ Aux détours de vos balades dans le centre-ville d’Orléans, vous serez surpris par la présence remarquable du street art et par la diversité des créations. Faites le mur pendant votre visite d’Orléans et partez à la découverte des endroits plus ou moins cachés, dédiés aux arts urbains…

Nid d’artistes de toutes les époques, Orléans a également su séduire les artistes urbains qui utilisent les murs comme des toiles ! Découvrez cet univers coloré que l’on voit sans le regarder. Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/le-street-art-a-orleans.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:00:00+02:00

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00 visite guidée patrimoine © Orléans Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Office de Tourisme d'Orléans Métropole Adresse 23 place du Martroi Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans

Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le Street art à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole 2023-04-29 was last modified: by Le Street art à Orléans Office de Tourisme d’Orléans Métropole Office de Tourisme d'Orléans Métropole 29 avril 2023 Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans orléans

Orléans Loiret