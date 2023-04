Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole, 28 avril 2023, Orléans. Vieille ville, vieilles rues 28 avril – 23 juin, les vendredis Office de Tourisme d’Orléans Métropole Durée de la visite : environ 2h. Visite limitée à 15 personnes. Tarif: 9€ Connaissez-vous l’origine des rues de notre centre historique, aux noms si souvent évocateurs ? Venez les (re)découvrir au cours de cette visite et terminez avec une pause-café bien méritée ! Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/vieille-ville-vieilles-rues.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T15:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00 patrimoine culture

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Office de Tourisme d'Orléans Métropole Adresse 23 place du Martroi Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans

Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole 2023-04-28 was last modified: by Vieille ville, vieilles rues Office de Tourisme d’Orléans Métropole Office de Tourisme d'Orléans Métropole 28 avril 2023 Office de Tourisme d'Orléans Métropole Orléans orléans

Orléans Loiret