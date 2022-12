Ateliers de Noël : réalisation de crèches de Cracovie Office de Tourisme d’Orléans Métropole Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Avec le spécialiste des crèches de Cracovie venu spécialement de Pologne Office de Tourisme d’Orléans Métropole 23 place du Martroi Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:sri@orleans-metropole.fr »}] En hommage au concours organisé dans notre ville jumelle, le service Relations Internationales organise des ateliers de Noël ce week-end pour réaliser des crèches de Cracovie avec le spécialiste des crèches de Cracovie venu spécialement de Pologne.

Gratuit et principalement proposés aux enfants, ils auront lieu à l’Office de Tourisme place du Martroi (dans la salle de réunion au 1er étage), les samedi 17 et dimanche 18 décembre sur les horaires suivants : 1er groupe de 14h à 16h

2ème groupe de 16h15 à 18h15. Chaque groupe peut accueillir jusqu’à 10 enfants (accompagné par 1 adulte).

Les inscriptions sont ouvertes par mail : sri@orleans-metropole.fr

