Un soir une histoire – Instant bien-être – Office de Tourisme Domme, 20 juillet 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Sophro visite de la grotte accompagnée par Laurence Milhac, sophrologue certifiée.

Départ : pour 4 personnes minimum, 20 personnes max.

Rendez-vous à l’entré de la grotte

Réservation obligatoire.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 20:00:00. EUR.

Office de Tourisme

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sophro visit of the cave accompanied by Laurence Milhac, certified sophrologist.

Departure: for 4 people minimum, 20 people max.

Meet at the cave entrance

Reservation required

Visita sofro de la cueva acompañada por Laurence Milhac, sofróloga diplomada.

Salida: mínimo 4 personas, máximo 20 personas.

Encuentro en la entrada de la cueva

Imprescindible reservar

Sophro Besuch der Höhle in Begleitung von Laurence Milhac, zertifizierte Sophrologin.

Abfahrt: für mindestens 4 Personen, max. 20 Personen.

Treffpunkt am Eingang der Höhle

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-07-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne