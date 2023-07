Un soir une histoire – Instant d’enfants Office de Tourisme Domme, 18 juillet 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Visite découverte guidée pour les petits explorateurs de 4 à 10 ans.

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Un cadeau pour chaque enfant.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 19:15:00. EUR.

Office de Tourisme

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided discovery tour for little explorers aged 4 to 10.

Meet at the Tourist Office.

A gift for every child

Visita guiada de descubrimiento para pequeños exploradores de 4 a 10 años.

Encuentro en la Oficina de Turismo.

Un regalo para cada niño

Geführte Entdeckungstour für kleine Forscher von 4 bis 10 Jahren.

Treffpunkt: in der Touristeninformation.

Ein Geschenk für jedes Kind

Mise à jour le 2023-07-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne