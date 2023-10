Balade contée sur la colline Saint-Etienne Office de Tourisme d’Istres, 30 Allée Jean Jaurès, 13800 Istres Istres, 23 octobre 2023, Istres.

Balade contée sur la colline Saint-Etienne 23 octobre et 2 novembre Office de Tourisme d’Istres, 30 Allée Jean Jaurès, 13800 Istres 8 € / Gratuit moins de 10 ans.

Une balade en collaboration avec les guides de Provence Buissonnière, sur le plus beau panorama d’Istres, contée et récitée par Carole.

Durée : 1h30

Activité organisée par Office de Tourisme d’Istres – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-contee-sur-la-colline-saint-etienne

Office de Tourisme d’Istres, 30 Allée Jean Jaurès, 13800 Istres Office de Tourisme d’Istres, 30 Allée Jean Jaurès, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-contee-sur-la-colline-saint-etienne »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-contee-sur-la-colline-saint-etienne »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T17:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:30:00+02:00

2023-11-02T16:00:00+01:00 – 2023-11-02T17:30:00+01:00

Nature Sortie nature