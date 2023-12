[Animations] Noël à l’Office de Tourisme Office de Tourisme Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Paré de ses atours les plus pailletés, l’Office de Tourisme accueillera le Père Noël dans une ambiance chaleureuse

A partir de 14h et jusqu’à 17h, les enfants sages pourront lui glisser à l’oreille ce qu’ils souhaiteraient découvrir sous le sapin et poser pour une petite photo souvenir.

Toute la famille pourra également passer un moment autour d’un chocolat chaud réalisé avec la recette du bar-restaurant l’Entrepôt et grignoter quelques gourmandises chocolatées !

Ce sera aussi l’occasion pour les grandes personnes de participer à notre tirage au sort pour tenter de remporter un énorme panier garni avec des produits de la boutique de l’Office ✨.

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

Office de Tourisme Quai du Carénage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Decked out in its most glittering finery, the Tourist Office will be welcoming Santa Claus in a warm and friendly atmosphere?

From 2 p.m. to 5 p.m., well-behaved children will be able to whisper in his ear what they would like to discover under the tree, and pose for a souvenir photo.

The whole family will also be able to enjoy a hot chocolate made to recipe by the bar-restaurant l’Entrepôt, and nibble on a few chocolate treats!

It’s also an opportunity for grown-ups to take part in our prize draw for a chance to win a huge hamper filled with products from the Office boutique?

Ataviada con sus mejores galas, la Oficina de Turismo dará la bienvenida a Papá Noel en un ambiente cálido y acogedor..

Desde las 14:00 hasta las 17:00, los niños que se porten bien podrán decirle lo que les gustaría ver bajo el árbol y posar para una foto de recuerdo.

Además, toda la familia podrá degustar un chocolate caliente preparado a partir de una receta del bar-restaurante l’Entrepôt, ¡y picar algunos dulces de chocolate!

Los mayores también podrán participar en el sorteo de una gran cesta con productos de la tienda de la Oficina..

Das Fremdenverkehrsamt wird den Weihnachtsmann in seinem glitzernden Gewand in einer warmen Atmosphäre empfangen?

Von 14 Uhr bis 17 Uhr können ihm brave Kinder ins Ohr flüstern, was sie unter dem Baum entdecken möchten, und für ein Erinnerungsfoto posieren.

Die ganze Familie kann auch einen Moment bei einer heißen Schokolade verbringen, die nach dem Rezept des Bar-Restaurants l’Entrepôt hergestellt wird, und ein paar schokoladige Leckereien naschen?!

Für die Großen ist dies auch die Gelegenheit, an unserer Verlosung teilzunehmen, um einen riesigen Präsentkorb mit Produkten aus der Boutique des Office zu gewinnen?

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie