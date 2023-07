VIEUX MARSEILLE Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

VIEUX MARSEILLE 16 et 17 septembre Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille Sur Inscription

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.

Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille 11 La Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

OTLCM