Visite guidée : L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac, 29 octobre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h30 de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Place Royale

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



If you want to know more about the secrets kept in the old stones of this pretty bastide, our guide offers you 1h30 of discovery. History meets little anecdotes and the visit quickly becomes a pleasant cultural moment for the whole family.

Si desea saber más sobre los secretos conservados en las viejas piedras de esta bonita bastida, nuestro guía le propone una visita de descubrimiento de una hora y media. La historia se mezcla con las anécdotas, y la visita se convierte rápidamente en una experiencia cultural para toda la familia.

Wenn Sie mehr über die Geheimnisse erfahren möchten, die in den alten Steinen dieser hübschen Bastide aufbewahrt werden, bietet Ihnen unser Führer eine 1,5-stündige Entdeckungsreise an. Geschichte trifft hier auf kleine Anekdoten und der Besuch wird schnell zu einem kulturellen Highlight für die ganze Familie.

