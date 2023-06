Visitez une ville impériale avec un audioguide Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’Évènement: Aube

Brienne-le-Château Visitez une ville impériale avec un audioguide Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château, 16 septembre 2023, Brienne-le-Château. Visitez une ville impériale avec un audioguide 16 et 17 septembre Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Les audioguides à retirer dans les Bureaux d’Information Touristique de Brienne-le-Château, de Dienville ou de Soulaines-Dhuys. Parcours d’environ 1h, disponible en français et en anglais. Profitez gratuitement d’une visite ludique audioguidée de Brienne-le-Château. Napoléon, version XXIe siècle, vous fait découvrir sa ville impériale. Entre nostalgie, souvenirs et émotion, retournez sur les bancs de l’école avec un professeur hors du commun. Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château 1 rue Emile Zola, Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 03 25 92 82 41 https://grandslacsdechampagne.fr/fr https://www.facebook.com/GrandsLacsdeChampagneTourisme L’office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne vous accueille tout au long de l’année pour vous donner toutes les informations touristiques du territoire. Vous y découvrirez également des produits locaux ainsi qu’une salle d’exposition dans laquelle sont mis en valeur les artistes du territoire. Votre Office de Tourisme vous propose de découvrir les villes et villages grâce à des visites commentées ou audioguidées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © OT Grands Lacs de Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Adresse 1 rue Emile Zola, Brienne-le-Château Ville Brienne-le-Château Departement Aube Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château

Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brienne-le-chateau/

Visitez une ville impériale avec un audioguide Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 2023-09-16 was last modified: by Visitez une ville impériale avec un audioguide Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 16 septembre 2023