Visite guidée des fresques de l’abbatiale romane de Saint-Chef Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef, 16 septembre 2023, Saint-Chef.

Visite guidée des fresques de l’abbatiale romane de Saint-Chef 16 et 17 septembre Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef gratuit, sur inscription, limité à 20 personnes, être bien chaussés

Suivez le guide et venez admirer l’abbatiale bénédictine saint-cheffoise, dont les fresques romanes du XIIème siècle de la Chapelle des Anges sont un vrai joyau à (re)découvrir.

Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef 2 rue du Seigneur de By 38890 Saint-Chef Isère Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chef 38890 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 27 73 83 https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 27 73 83 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@balconsdudauphinu00e9.fr »}] L’histoire de ce village est complétement imbriquée à celle de son abbaye bénédictine classée Monument Historique depuis 1840. Le plus grand joyau de l’abbatiale en est, sans conteste, les fresques romano-byzantines du XIIème siècle de la Chapelle des Anges. La figure du Christ en majesté ou la merveilleuse scène de la Jérusalem céleste suscitent l’admiration de tous et l’intérêt passionné d’éminents spécialistes bien au-delà de nos frontières. ©OTI des Balcons du Dauphiné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:45:00+02:00

©OTI des Balcons du Dauphiné