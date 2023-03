Quelques artistes volvicois Office de Tourisme de Volvic – Salle du 2ème étage Volvic Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Volvic

Quelques artistes volvicois Office de Tourisme de Volvic – Salle du 2ème étage, 1 avril 2023, Volvic. Quelques artistes volvicois 1 et 2 avril Office de Tourisme de Volvic – Salle du 2ème étage La pierre de Volvic est connue dans toute la France et même en dehors de nos frontières.

Le bourg de Volvic a formé dans son école dite Ecole d’Architecture fondée en 1820 par le Comte de Chabrol. Nous vous proposons une exposition photos de l’œuvre de quelques artistes volvicois , dont des meilleurs ouvriers de France, qui ont sublimé le quotidien: Chauffour père et fils, Marc Fontanel, René Fontanel.

Office de Tourisme de Volvic, salle du 2ème étage – Entrée par l’arrière du bâtiment.

Entréee libre et gratuite

Samedi 1er avril et dimanche 2 avril – 10h-12h et 15h-18h

Volvichistoireetpatrimoine@gmail.com Office de Tourisme de Volvic – Salle du 2ème étage Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/volvichistoireetpatrimoine »}] [{« link »: « mailto:Volvichistoireetpatrimoine@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sculpteurs volvic Jean-Pierre Naud

