Exposition photos « L’Eauriginal » Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux Vitteaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Vitteaux Exposition photos « L’Eauriginal » Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux, 16 septembre 2023, Vitteaux. Exposition photos « L’Eauriginal » 16 et 17 septembre Office de tourisme de Vitteaux Entrée libre L’Office de tourisme accueille, dans sa cour intérieure, une exposition de photographies sur le thème de l’eau.

Photographies des clubs photos de Semur-en-Auxois et de Vitteaux. Office de tourisme de Vitteaux 16 rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 33 90 14 L’Office de tourisme est une maison à pans de bois du XVIe siècle. Parking en face, place du 8 mai 1945. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © R. Froidurot Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Vitteaux Autres Lieu Office de tourisme de Vitteaux Adresse 16 rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux Ville Vitteaux Departement Côte-d'Or Lieu Ville Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux

Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitteaux/

Exposition photos « L’Eauriginal » Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux 2023-09-16 was last modified: by Exposition photos « L’Eauriginal » Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux Office de tourisme de Vitteaux Vitteaux 16 septembre 2023