A Marie-Antoinette, il était apparu parfait gentilhomme et militaire séduisant lors de ses passages à la Cour de Versailles, au moment de la guerre d’indépendance américaine… Il se montra l’ami fidèle et entreprenant dans les épreuves. Mais ce que la reine fut pour lui est plus difficile à déterminer… Découvrez tout ce qu’il est possible de savoir sur ce véritable mythe !

Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000

2024-01-12T15:00:00+01:00 – 2024-01-12T16:30:00+01:00

