Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles, 23 septembre 2023, Versailles. Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui (visite guidée) Samedi 23 septembre, 15h00 Office de Tourisme de Versailles D’abord dans l’ombre du château de Versailles, le quartier des Chantiers est devenu un des plus gros pôles d’échanges de l’ouest parisien : autour de sa célèbre gare des années 1930, découvrez l’activité industrieuse du quartier, illustrée par les Moulins Chaudé, les réservoirs transformés en espaces verts, et la paisible église Sainte-Elisabeth, qui rappelle silencieusement le souvenir de la jeune sœur de Louis XVI… Office de Tourisme de Versailles 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:30:00+02:00

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme de Versailles Versailles

Office de Tourisme de Versailles Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/