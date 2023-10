Cet évènement est passé Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles, 18 août 2023, Versailles. Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles 18 août et 14 octobre Office de Tourisme de Versailles Vous aurez même l’occasion de découvrir où vont se dérouler les épreuves équestres des JO 2024 ! De quoi faire le pont entre passé et présent dans le domaine de Versailles ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme de Versailles Versailles latitude longitude 48.809981;2.120053

Office de Tourisme de Versailles Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/