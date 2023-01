Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle (goûter-conférence) Office de Tourisme de Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles

Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle (goûter-conférence) Office de Tourisme de Versailles, 10 mars 2023, Versailles. Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle (goûter-conférence) Vendredi 10 mars, 15h00 Office de Tourisme de Versailles Saviez-vous que la ville de Versailles a été dotée pour la première fois d’un commissaire de police au 18e siècle ? Il s’appelait Pierre Narbonne, et nous avons la bonne fortune de conserver ses so… Office de Tourisme de Versailles 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Esprit curieux, observateur perspicace, il raconte, avec beaucoup de liberté de ton, mille anecdotes sur la vie à Versailles, sous Louis XIV et Louis XV. Découvrez le point de vue d’un homme chargé de la tranquillité publique en ville mais amené par ses fonctions à fréquenter beaucoup les habitants du château de Versailles !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T15:00:00+01:00

2023-03-10T16:30:00+01:00 Musiam

Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles Versailles

Office de Tourisme de Versailles Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle (goûter-conférence) Office de Tourisme de Versailles 2023-03-10 was last modified: by Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle (goûter-conférence) Office de Tourisme de Versailles Office de Tourisme de Versailles 10 mars 2023 Office de Tourisme de Versailles Versailles Versailles

Versailles