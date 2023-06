Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles, 30 avril 2022, Versailles. Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles 30 avril 2022 – 18 août 2023 Office de Tourisme de Versailles Vous aurez même l’occasion de découvrir où vont se dérouler les épreuves équestres des JO 2024 ! De quoi faire le pont entre passé et présent dans le domaine de Versailles ! Office de Tourisme de Versailles 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00+02:00 – 2022-04-30T16:30:00+02:00

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme de Versailles Versailles

Office de Tourisme de Versailles Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles 2022-04-30 was last modified: by Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles 30 avril 2022