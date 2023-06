Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles, 5 mars 2022, Versailles. Le village de Montreuil (visite guidée) 5 mars 2022 et 8 septembre 2023 Office de Tourisme de Versailles Sa charmante atmosphère attira quelques grandes demeures, mais aussi le célèbre Balzac ! Les innombrables maisons de style 1900 qu’on y voit aujourd’hui datent pour leur part d’une époque de renouveau où le quartier dut sa prospérité à l’horticulture… Office de Tourisme de Versailles 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00+01:00 – 2022-03-05T16:30:00+01:00

2023-09-08T15:00:00+02:00 – 2023-09-08T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Versailles Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Lieu Ville Office de Tourisme de Versailles Versailles

Office de Tourisme de Versailles Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles 2022-03-05 was last modified: by Le village de Montreuil (visite guidée) Office de Tourisme de Versailles Versailles Office de Tourisme de Versailles Versailles 5 mars 2022