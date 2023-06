Journée incontournable pour visiter Versailles – A partir de 92€/ pers.* Office de Tourisme de Versailles Versailles Versailles Catégorie d’Évènement: Versailles Journée incontournable pour visiter Versailles – A partir de 92€/ pers.* Office de Tourisme de Versailles Versailles, 1 janvier 2020, Versailles. Journée incontournable pour visiter Versailles – A partir de 92€/ pers.* 1 janvier – 31 décembre 2020 Office de Tourisme de Versailles La découverte des Grands Appartements du Château vous plonge dans le faste extraordinaire de la Cour de France. La visite des majestueux jardins à la française en forme le complément naturel ! Après une pause-déjeuner dans un restaurant du parc, vous pénétrez dans l’intimité du merveilleux domaine où la reine Marie-Antoinette cherchait ressourcement et authenticité… Programme de la journée : Visite guidée des Grands Appartements du Château de Versailles – 1h30 Visite guidée des Jardins du Château de Versailles – 1h30 Déjeuner dans un restaurant du Parc de Versailles Visite guidée du Petit Trianon et du Hameau de la Reine – 1h30 Ce tarif comprend : Les droits d’entrée et de réservation dans les différents sites indiqués dans le programme

La prestation d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture (un guide affecté par groupe de 25 personnes maximum) à la journée

Les oreillettes d’écoute individuelle à la journée

Le déjeuner

Office de Tourisme de Versailles
2 bis Avenue de Paris, 78000 Versailles

Dates : 1 janvier – 31 décembre 2020
Horaires : 09:00 – 18:00

2020-01-01T09:00:00+01:00 – 2020-01-01T18:00:00+01:00

