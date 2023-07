Les Walser d’hier et d’aujourd’hui à Vallorcine Office de tourisme de Vallorcine Vallorcine Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Walser d'hier et d'aujourd'hui à Vallorcine

Au cœur du pays du Mont-Blanc, face à toutes les évolutions, des montagnards de la Valorsine, tels les « teutonici » de 1264, se sont adaptés. À travers cette visite, les observations invitent à quelques réflexions : culture, histoire, climat, architecture… Avec plus de 750 ans d'histoire walser, ce patrimoine demeure unique en France.

