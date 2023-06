Visite guidée : côté baigneurs Office de tourisme de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, 16 septembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Visite guidée : côté baigneurs Samedi 16 septembre, 10h30 Office de tourisme de Trouville-sur-Mer Durée 2h30, RDV hôtel de ville.

Découverte en 1825 par le peintre Charles Mozin, Trouville-sur-Mer devient rapidement une station balnéaire à la mode grâce aux bains de mer. Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine architectural de la ville : villas, anciens hôtels et casinos… Cette visite riche en anecdotes de Trouville-sur-Mer ravira petits et grands.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

