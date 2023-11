Visite guidée : Crimes et sorcellerie office de tourisme de Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Visite guidée : Crimes et sorcellerie office de tourisme de Tourcoing Tourcoing, 9 mars 2024, Tourcoing. Visite guidée : Crimes et sorcellerie Samedi 9 mars 2024, 14h30 office de tourisme de Tourcoing Réservation obligatoire. Tarif : 6 € L’être humain peut être capable des meilleures choses… mais aussi des pires ! Partez sur les traces d’évènements sombres, ou étonnants, ayant touché la ville ou des tourquennois à travers les âges. Cette visite insolite vous conduit sur les pas de personnages qui ont marqué l’histoire des faits divers de Tourcoing : affaires criminelles, mystères, batailles, et même d’étranges actes de sorcellerie ! office de tourisme de Tourcoing 9 rue de Tournai 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/crimes-et-sorcellerie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

