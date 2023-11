Visite guidée : Des hôtels très particuliers office de tourisme de Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Visite guidée : Des hôtels très particuliers office de tourisme de Tourcoing Tourcoing, 13 janvier 2024, Tourcoing. Visite guidée : Des hôtels très particuliers 13 janvier et 30 mars 2024 office de tourisme de Tourcoing Réservation obligatoire. Tarif : 6 € Des hôtels particuliers aux styles variés vous accueillent pour dévoiler l’organisation, ainsi que l’évolution de l’architecture et des arts décoratifs de ce type de résidence. Alors poussez les portes de ces riches demeures à l’opulente ornementation, tant extérieure qu’intérieure. office de tourisme de Tourcoing 9 rue de Tournai 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/des-hotels-tres-particuliers-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320268903 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00 César Desoye Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu office de tourisme de Tourcoing Adresse 9 rue de Tournai 59200 TOURCOING Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville office de tourisme de Tourcoing Tourcoing latitude longitude 50.722502;3.160057

office de tourisme de Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/