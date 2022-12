Visite guidée : Tous les sens en éveil… office de tourisme de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée : Tous les sens en éveil… office de tourisme de Tourcoing, 25 mars 2023, Tourcoing. Visite guidée : Tous les sens en éveil… Samedi 25 mars 2023, 10h00 office de tourisme de Tourcoing

Réservation obligatoire. Tarif : 6 €

Partez pour une redécouverte inédite du centre-ville de Tourcoing où tous vos sens seront mis en éveil. office de tourisme de Tourcoing 9 rue de Tournai 59200 TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Utiliser sa vue lors d’une visite c’est habituel…

Sentir, toucher, écouter et goûter, voilà qui est déjà plus étonnant. Partez pour une redécouverte inédite du centre-ville de Tourcoing où tous vos sens seront mis en éveil.

