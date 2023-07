Petites histoires de quartier : Ozenne Office de tourisme de Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Petites histoires de quartier : Ozenne 16 et 17 septembre Office de tourisme de Toulouse 7 €. Sur inscription. Point de rendez-vous : place des Carmes, à la sortie de la station de métro Carmes. Accès en métro : ligne B, station Carmes. Durée de la visite : 2 heures.

En parcourant le trottoir de la rue Ozenne, chaque pas en avant est un voyage de trois pas dans le temps. Vous découvrirez ici une collection d’hôtels particuliers, de véritables petits palais à l’architecture variée, qui coexistent en parfaite harmonie avec les bâtiments contemporains, les places et les jardins urbains.

Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 05 17 42 31 31 https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees https://fr-fr.facebook.com/Toulouse.tourisme/;https://www.pinterest.fr/visiteztoulouse/;https://twitter.com/visiteztoulouse;https://www.instagram.com/visiteztoulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees »}] L’office de tourisme de Toulouse se trouve dans le Donjon du Capitole, également connu sous le nom de tour des archives.

À l’arrière du Capitole, dont il faisait autrefois partie, la tour des archives présente une architecture curieuse avec son beffroi d’inspiration flamande.

Construit en 1525 dans le but de protéger la poudre et les archives qui garantissaient la liberté municipale, cet édifice a une allure défensive qui lui a valu le surnom de Donjon de la part des Toulousains. Niché entre le majestueux Capitole, la station de métro et les commerces, il peut passer inaperçu si l’on ne lève pas les yeux !

En parfait état de conservation, le Donjon fait partie des bâtiments restaurés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et abrite l’office de tourisme de Toulouse depuis 1948.

Parmi les objets qu’il abritait à l’époque, on trouvait notamment un coffre qui s’ouvrait grâce à 7 clés (une par capitoul) : les documents y étaient en sécurité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Rémi Deligeon – Agence d’Attractivité Toulouse