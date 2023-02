L’art Roman – Visite guidée de Talmont sur Gironde office de tourisme de Talmont sur Gironde, 28 avril 2023, Talmont-sur-Gironde.

Tarif : 7€/personne de plus de 12 ans. 3€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit-6ans. Réservation obligatoire dans les offices de tourisme Destination Royan Atlantique – Vente au comptoir et en ligne

Partez à la découverte d’une commune au cœur historique si particulier. Symbole du style roman saintongeais, l’Eglise Sainte Radegonde édifiée sur une falaise surplombant l’estuaire vous y attend.

Sur son promontoire rocheux, comme détaché du continent, la cité historique de Talmont sur Gironde, reconnue plus beau village de France, domine le plus vaste estuaire d’Europe. Des pierres blondes des fortifications à celles des maisons charentaises, le dédale de ruelles vous mènera jusqu’à l’incontournable église romane Ste Radegonde, connue par la richesse de ses ornementations et sa situation pittoresque.

Sur réservation sur le site Destination Royan Atlantique ou vente aux comptoirs des offices de tourisme de la Destination Royan Atlantique. Ouverture des réservations fin mars.

Distance : 600 mètres

Durée : 1h30

Rendez-vous : à l’office de tourisme de Talmont-sur-Gironde.

Le prix comprend : la balade commentée.

Payant: 7€/personne de plus de 12 ans. 3€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Nombre de participants : 30 pers. Max. Minimum 2pers. .

Plus d’infos : Balade commentée destinée à un public adulte. Les chiens sont acceptés mais tenus en laisse, les chiens ne sont pas acceptés dans l’Eglise. En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Renseignements : 05 46 08 21 00 – https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/



2023-04-28T15:00:00+02:00

2023-04-28T16:30:00+02:00

