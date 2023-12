Exposition de peinture de TOSH à Salbris Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix Salbris Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Début : Jeudi 2024-01-03 14:00:00

L'Office de Tourisme de Sologne accueille l'exposition de peinture de TOSH au sein de la Galerie Maurice Genevoix à Salbris du 3 janvier au 10 février 2024.

« Artiste peintre solognot, j’élabore mes créations en fonction de l’évolution du temps qui passe, reproduisant les traits du passé, continuant les premières ébauches de dessin de mon enfance. D’exposition en exposition, depuis cinq années, c’est toujours avec le même plaisir, le même bonheur, que je partage ces représentations d’un monde qui ne demande qu’à exister ! »

Tosh peint à l’acrylique sur toile, bois, ardoise ou pierre avec une prédilection pour les couleurs lumineuses. Parmi ses thèmes favoris, les fleurs, les chats et les astres.

Cet univers naïf très coloré, décliné en différents formats de la grande toile au petit galet, vous attend à la Galerie Maurice Genevoix jusqu’au 10 février.

Vernissage le samedi 6 janvier à 11h – Présence de l’artiste tous les samedis matin EUR.

Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

