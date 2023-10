Exposition « EN VOL » de Gérard Mignard à l’Office de Tourisme de Sologne Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix Salbris, 19 septembre 2023, Salbris.

Salbris,Loir-et-Cher

L’Office de Tourisme de Sologne accueille l’exposition « EN VOL » de Gérard Mignard, lauréat du Festival Sologne Nature Image 2023, au sein de la Galerie Maurice Genevoix à Salbris du 15 septembre au 14 octobre..

Mardi 2023-09-19 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

Office de Tourisme de Sologne – Galerie Maurice Genevoix

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Office de Tourisme de Sologne is hosting the « EN VOL » exhibition by Gérard Mignard, winner of the Sologne Nature Image 2023 Festival, at the Galerie Maurice Genevoix in Salbris from September 15 to October 14.

La Oficina de Turismo de Sologne acoge la exposición « EN VOL » de Gérard Mignard, ganador del Festival Sologne Nature Image 2023, en la Galerie Maurice Genevoix de Salbris, del 15 de septiembre al 14 de octubre.

Das Fremdenverkehrsamt der Sologne begrüßt die Ausstellung « EN VOL » von Gérard Mignard, Preisträger des Festivals Sologne Nature Image 2023, in der Galerie Maurice Genevoix in Salbris vom 15. September bis 14. Oktober.

