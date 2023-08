Visite audio-guidée gratuite de la ville de Sartène Office de Tourisme de Sartène Sartène Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Sartène Visite audio-guidée gratuite de la ville de Sartène Office de Tourisme de Sartène Sartène, 16 septembre 2023, Sartène. Visite audio-guidée gratuite de la ville de Sartène 16 et 17 septembre Office de Tourisme de Sartène Gratuit, dernière prise en main 1h30 avant fermeture. Venez visiter Sartène avec l’audio-guide.

Une heure et demie de déambulation dans les ruelles de la ville à faire seul, en famille ou entre amis.

Un bon moment où l’on apprends en s’amusant. Office de Tourisme de Sartène 14, cours Soeur Amelie 20100 Sartene Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse 04 95 77 15 40 http://www.lacorsedesorigines.com https://www.facebook.com/lacorsedesorigines/ Visitez une ville typiquement Corse, accrochée à son éperon rocheux “le Pitraghiu” qui domine une magnifique vallée. Laissez-vous séduire par sa vieille ville, ses hautes maisons en granit, et son histoire Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 OTISVT Détails Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud, Sartène Autres Lieu Office de Tourisme de Sartène Adresse 14, cours Soeur Amelie 20100 Sartene Ville Sartène Departement Corse-du-Sud Lieu Ville Office de Tourisme de Sartène Sartène latitude longitude 41.6194;8.972824

Office de Tourisme de Sartène Sartène Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sartene/