Visite guidée de la ville de Salins-les-Bains Office de Tourisme de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Salins-les-Bains Visite guidée de la ville de Salins-les-Bains Office de Tourisme de Salins-les-Bains Salins-les-Bains, 16 septembre 2023, Salins-les-Bains. Visite guidée de la ville de Salins-les-Bains 16 et 17 septembre Office de Tourisme de Salins-les-Bains Tickets obligatoires à récupérer à l’Office de tourisme au plus tard 10 min avant le départ de chaque visite. Partez à la découverte des monuments et lieux typiques de Salins-Les-Bains. Cette balade vous fera découvrir le folklore et l’histoire méconnue qui se cache derrière la ville. Office de Tourisme de Salins-les-Bains Place des Salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura 03 84 73 01 34 http://www.salins-les-bains.com [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 84 73 01 34 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cdj-tourisme.com »}] Visite de la ville proposée par l’Office de Tourisme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 © Office de tourisme Cœur du Jura Détails Catégories d’Évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Office de Tourisme de Salins-les-Bains Adresse Place des Salines 39110 Salins-les-Bains Ville Salins-les-Bains Departement Jura Lieu Ville Office de Tourisme de Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Office de Tourisme de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/